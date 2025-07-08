نتنياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

شفق نيوز - واشنطن

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال نتنياهو خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض: "أود أن أسلم لك الرسالة التي وجهتها إلى لجنة نوبل.. وهي ترشيحك لجائزة السلام.. وأنت تستحقها بجدارة، ويجب أن تحصل عليها".

وأضاف نتنياهو أنه يقدر عاليا جهود ترامب "الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في العالم، وخصوصا في الشرق الأوسط".

ومن جانبه، قال ترامب الذي تسلّم الرسالة: "لم أكن أعرف بذلك.. أن يأتي مثل هذا الأمر منك يعني لي الكثير".

يذكر أن ترامب كان قد أعرب في وقت سابق عن شكوكه في إمكانية حصوله على جائزة نوبل للسلام، لكنه اعتبر أنه يستحق هذه الجائزة.

ويشار إلى أنه سبق لأربعة رؤساء أمريكيين أن حصلوا على جائزة نوبل للسلام، وهم ثيودور روزفلت في عام 1906، وودرو ويلسون في عام 1919، وجيمي كارتر في عام 2002، وباراك أوباما في عام 2009.