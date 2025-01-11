نتنياهو يرسل رئيس الموساد إلى الدوحة لحسم الملف الشائك مع حماس

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت، إرسال وفد برئاسة رئيس جهاز الموساد إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن اتفاقا شبه مكتمل تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى"، لافتة إلى أن "90% من تفاصيل اتفاق صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين تم الاتفاق عليها".

في السياق، أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن "ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قام بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث التقدم الحاصل في ملف تبادل الأسرى".

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد ذكرت في بيان لها أمس الجمعة، أن ويتكوف وصل إلى الدوحة، والتقى برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

من جانبها أبلغت مصادر أمنية مصرية، بأن القاهرة والدوحة تلقتا تطمينات من ويتكوف، بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ينهي حرب غزة قريباً"، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.