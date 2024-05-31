نتنياهو يرد على مقترح بايدن: لن ننهي الحرب دون تحقيق أهدافنا

شفق نيوز/ رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بخريطة طريق من ثلاث مراحل.

وكان بايدن، قد كشف بوقت سابق من اليوم، عن خريطة طريق، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن، تتضمن ثلاث مراحل، الأولى عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم، والثانية تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وردا على ذلك، ذكر ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن نتنياهو لديه إصرار على "عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".

وأضاف الديوان، في بيان له، أن "الحكومة الإسرائيلية موحدة في رغبتها بإعادة المحتجزين في أسرع وقت وتعمل لتحقيق هذا الهدف".

وشدد البيان، على أن نتنياهو "كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هدف إعادة المحتجزين في قطاع غزة".