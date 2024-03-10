نتنياهو يرد على بايدن: أنت مخطئ

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، مخطئاً، وذلك بعد أن رأى الأخير أن "نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها".

وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، قال نتنياهو: "‏أنا لا أعرف ما الذي قصده الرئيس بايدن ولكن إذا كان قصده بأنني أقود سياسة ضد أغلبية الرأي العام في إسرائيل وأن هذا يمس بمصالح إسرائيل فهو مخطئ".

وأضاف: "‏هذه السياسة مدعومة من قبل الأغلبية الساحقة للإسرائيليين، فهم يؤيدون العملية العسكرية التي نشنها للقضاء على كتائب حركة حماس المتبقية، وهم أيضا يؤيدون موقفي بضرورة معارضة محاولات إجبارنا على القبول بدولة ‏إرهاب فلسطينية".

وتابع: "‏معظم الإسرائيليين يفهمون بأننا إن لم نقم بذلك فسوف نعود إلى مجزرة 7 أكتوبر"، مستدركاً بالقول: "‏لذا فسياستي هي سياسة أغلبية الإسرائيليين. والأغلبية العظمى متحدة كما لم تكن من قبل وهم يفهمون ما هو جيد وما هو مهم لإسرائيل وهم على حق".

وكان بايدن قال، في مقابلة تلفزيونية، إن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته للحرب في غزة، كما اعتبر أن التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح في جنوب القطاع سيكون خطا أحمر بالنسبة لنتنياهو، قبل أن يؤكد أنه لن يتخلى أبدا عن إسرائيل، ولن يتوقف عن تزويدها بالسلاح.