نتنياهو يرجئ قرار إقالة وزير الدفاع بسبب التوتر في إسرائيل

شفق نيوز / قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، يوم الاثنين، إرجاء إقالة وزير الدفاع الذي كان قد أعلنها منذ نحو أسبوع، بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها البلاد.

وذكر مسؤول في مكتب نتنياهو، أن "رئيس الحكومة قرر تعليق إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت من منصبه، على أن يتعامل مع الأمر لاحقاً"، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على (إعلان) إقالته التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وأعلن نتانياهو إقالة غالانت يوم 26 آذار/مارس، بعد مطالبة الأخير لرئيس الوزراء بإيقاف خطة الحكومة لإدخال تعديلات جذرية على جهاز القضاء، لما لها من تداعيات على الجيش والمؤسسة الأمنية.

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية، أن جهوداً أثمرت في الأيام الأخيرة بإنهاء الخلاف بين نتانياهو وغالانت، الذي أثارت إقالته المحتملة مخاوف داخل حزب (ليكود) الحاكم والقوات المسلحة، وبين حلفاء إسرائيل الغربيين.

وذكر مسؤولان إسرائيليان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن غالانت ونتنياهو سيزوران مساء الاثنين قاعدتين عسكريتين لتهنئة الجنود بعيد الفصح. وبشكل عام لا يتم نشر تفاصيل مثل هذه الزيارات مسبقا لأسباب أمنية.