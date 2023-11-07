نتنياهو يربط وقف النار بالإفراج عن المختطفين ويبعث برسالة للمجتمع الدولي وحزب الله

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار في غزة مرتبط بالإفراج عن جميع المختطفين.

وأضاف نتنياهو، "قمنا باستهداف واغتيال عدد من المخربين الذين كان لهم دور في هجوم 7 أكتوبر، وقد وصلنا إلى أماكن لم تتوقع حماس أن نصل إليها".

وقال نتنياهو، "نقوم في الجبهة الشمالية بعمليات دفاعية وهجومية وهاجمنا أهدافا عدة لحزب الله"، موضحاً انه "إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ عمره".

وتابع: "بحثت مع السفراء الأجانب وطلبت منهم أن يطالبوا معنا بالإفراج عن جميع المختطفين"، مبينا انه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل الإفراج عن جميع المختطفين".

وخاطب رئيس الوزراء الاسرائيلي المجتمع الدولي بالقول، "حربنا هي حربكم وإن لم ننتصر فأنتم ستكونون الهدف التالي".

وختم نتنياهو، "نعمل على المستوى السياسي لتقديم الدعم للجيش من أجل استمرار العمليات العسكرية".