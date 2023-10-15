نتنياهو يدعو بايدن لـ"زيارة تضامنية" إلى إسرائيل

شفق نيوز / دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى "زيارة تضامنية لإسرائيل" خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة المحاصر.

وأفادت تقارير إسرائيلية، أن "نتنياهو وجه الدعوة لبايدن، لزيارة إسرائيل، خلال إحدى المكالمات الهاتفية الخمس التي أجريت بينهما منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

وبحسب التقارير، فإن البيت الأبيض "يدرس دعوة نتنياهو"، موضحة أن الحديث عن زيارة وشيكة قد تتم خلال الأسبوع الجاري، وذلك للتعبير عن "تضامن ودعم" واشنطن لتل أبيب، في حربها على قطاع غزة المحاصر.

وأسفر هجوم حركة حماس على إسرائيل قبل أسبوع عن مقتل 1400 شخص ومئات الجرحى، بالإضافة إلى اختطاف العشرات واقتيادهم إلى غزة، ما أشعل فتيل حرب جديدة بين الحركة وإسرائيل، حيث قصفت الأخيرة القطاع بشكل شبه متواصل طيلة الفترة التي أعقبت الهجوم.

وبلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي 2670 شخص، ونحو 10 آلاف وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، بوقت سابق من اليوم الأحد.