نتنياهو يخطط لعرقلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

شفق نيوز / أفاد موقع عبري، يوم الخميسن بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يخطط لعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن "نتنياهو عقد لقاء مهما، في وقت سابق اليوم، مع قادة الأحزاب اليمينية، بدعوى وضع حلول أو خطط لمواجهة نجاح زعيم المعارضة، يائير لابيد، في تشكيل ائتلاف حاكم في البلاد".

وأوضح الموقع، أن "نتنياهو اتفق مع قادة تلك الأحزاب، والتي غالبا، ما كانت جزءا من حكوماته السابقة، على تنظيم مظاهرات رافضة للحكومة الجديدة في البلاد، المزمع تشكيلها بين نفتالي بينيت، زعيم حزب (يمينا) ويائير لابيد، زعيم حزب (يش عتيد)".

وأشار إلى أن "نتنياهو طرح إمكانية تنظيم مسيرة ضخمة للفصائل الأرثوذكسية المتطرفة، فضلا عن إمكانية استمرار سلسلة التظاهرات تحت منازل أعضاء حزب (يمينا)، الذي يرأسه بينيت، وهو الشخص المفترض أن يتولى رئاسة الوزراء في أول عامين من الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وتمكن يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، في تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.