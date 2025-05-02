نتنياهو يختلف مع رئيس أركان جيشه.. تفاصيل العملية الإسرائيلية الجديدة في غزة

شفق نيوز/ كشف موقع "واينت" الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن بعض تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة المرتقبة في قطاع غزة، موضحاً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اختلف بالأهداف مع رئيس الأركان إيال زامير.

وأفاد الموقع بأن الجيش الإسرائيلي على وشك توسيع نطاق القتال في غزة ربما الأسبوع المقبل.

وقال "واينت" أنه في الأيام الأخيرة، أبلغ العديد من قادة الاحتياط مرؤوسيهم بضرورة الاستعداد لتعبئة غير مخطط لها، على أن تقسم قوات الاحتياط التي سيتم تفعيلها إلى قسمين: كتائب ستكون جزءاً هجومياً من المهام في قلب قطاع غزة، بالإضافة إلى ألوية ستحل محل الألوية النظامية التي ستنزل إلى قطاع غزة لتكون رأس حربة العملية الجديدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش قوله إنه "هدفنا الأعلى الآن هو إعادة المخطوفين والضغط عسكريا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس، وهو ما يتعارض ممع تصريحات نتنياهو أمس حيث قال "لدينا أهداف كثيرة، نريد إعادة الـ59 مختطفاً، لكن الحرب لها هدف نهائي وهو الانتصار على أعدائنا"، وهذه الكلمات أدت إلى ردود فعل غاضبة من عائلات المختطفين.

وكان رئيس الأركان إيال زامير، قال بوقت سابق إنه على خلفية استنزاف القوات والنقص الكبير في المقاتلين، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي لن يكون قادراً على تحقيق المهمة بمفرده، ويتطلب الأمر غلافاً سياسياً وعقوبات مدنية ضد المتهربين من الخدمة العسكرية.

وأشار "واينت" بهذا الصدد، إلى أن الجيش يستكمل حتى حزيران/ يونيو المقبل إرسال 24 ألف إخطار بالخدمة للحريديم والتي لم تسفر حتى الآن سوى عن 300 تجنيد فعلي، وتمتنع أجهزة إنفاذ القانون في الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ أوامر التجنيد، تماشيا مع سياسة الحكومة.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بأن نتنياهو سيعقد الجمعة جلسة تقييم مع كبار المسؤولين استعداداً لتوسيع نطاق القتال والمناورات في قطاع غزة.

وقالت القناة 13 العبرية، إن رئيس الأركان إيال زامير ووزير الحرب وافقا على الخطط، وهي قيد العرض على رئيس الوزراء للموافقة عليها.

وأضافت القناة أنه تم استدعاء الكابينيت يوم الأحد لمناقشة هذه القضية.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي بهذا الصدد إن الجيش قد يوسع العملية القتالية بقطاع غزة إذا احتاج لذلك، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها الجيش هي إعادة الأسرى من قطاع غزة.

وقال زامير خلال حفل استضافه الرئيس الإسرائيلي لتكريم 120 ضابطاً بالجيش الإسرائيلي، بحضور نتنياهو، "سنزيد وتيرة العملية (في غزة) وكثافتها. وإذا طلب منا ذلك، فسنفعل ذلك قريباً".

وأضاف: "نتعامل مع حرب مركبة ومتعددة الجبهات وثمة تحديات كبيرة أمامنا، والحرب أزهقت أرواح الكثير من جنودنا وهناك من دفعوا ثمناً كبيراً"، وشدد على أن "الجيش خارج كل الخلافات في إسرائيل ولدينا أهداف مشتركة كشعب واحد".

وقال زامير في كلمته إن "الجيش قد يوسع العملية القتالية بقطاع غزة، ونحن نسعى إلى تدمير حماس وحفظ أمن مناطق غلاف غزة".