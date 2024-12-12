نتنياهو يحرض الإيرانيين على نظام الحكم: استثمر 50 مليار دولار بمشاريع تبخرت

شفق نيوز/ وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، حديثاً للشعب الإيراني، محرضاً إياهم ضد نظام الحكم في بلادهم، مشيراً إلى أن النظام استثمر 50 مليار دولار في حزب الله اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية والنظام السوري وكلها "تبخرت".

وقال نتنياهو في مقطع مصور "لقد استثمر طغاتكم أكثر من 30 مليار دولار في دعم الأسد في سوريا، واليوم بعد 11 يوماً فقط من القتال انهار نظامه وتحول إلى غبار، طغاتكم استثمروا المليارات في دعم حماس في غزة، واليوم أصبح نظامهم في حالة خراب.. طغاتكم استثمروا أكثر من 20 مليار دولار في دعم حزب الله في لبنان وفي غضون أسابيع تبخر معظم قادة حزب الله وصواريخه والآلاف من الإرهابيين".

وأضاف "الأموال التي سرقها منكم الطغاة ذهبت أدراج الرياح.. لا بد أنكم تشعرون بالغضب عندما تتخيلون الطرق والمدارس والمستشفيات الجديدة التي كان من الممكن بناؤها بعشرات المليارات من الدولارات التي أهدرها حكامكم الدكتاتوريون على دعم الإرهابيين الذين يخسرون كل شيء". وفق وصفه.

وتابع نتنياهو "إسرائيل تريد السلام، نحن نريد السلام مع كل من يريد السلام معنا حقاً، وليس لدي أدنى شك في أنكم أيها المواطنون الإيرانيون تعلمون ذلك".