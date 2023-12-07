نتنياهو يحذر حزب الله: سنحول بيروت إلى غزة

شفق نيوز / حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، حزب الله "إن بادر بحرب شاملة" ضد إسرائيل، بتحويل بيروت وجنوب لبنان، إلى مدينة غزة وخان يونس.

وأطلق نتنياهو، هذه التصريحات خلال اجتماع تقييمي للوضع في القيادة الشمالية، والذي شارك فيه أيضاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي.

والتقى الثلاثة بالجنود، حيث أشاد نتنياهو "بروح الاستعداد الهائلة لديهم للقتال وإكمال المهمة واستعادة الأمن، ليس فقط في الجنوب ولكن أيضا في الشمال".

وكان غالانت هدد قبل أسابيع، حزب الله من مغبة تصعيد القتال على الحدود، مضيفا أن ما تفعله إسرائيل في غزة يمكن أن تفعله في بيروت.

جاء ذلك بعد أن أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن مسلحيه بدأوا خلال الفترة الماضية باستخدام أسلحة جديدة ضد إسرائيل من جنوب لبنان، عدا عن إرسال مسيرات استطلاع إلى مناطق في عمقها.