نتنياهو يجتمع مع الحكومة في "قبو"

‎شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع مع المجلس الوزاري المصغر في "قبو" بقاعدة عسكرية في تل أبيب، بينما أفادت التقارير بأن مقار استخباراتية ستكون ضمن أهداف هجوم متوقع من حزب الله.

‎وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك تقديرات بأن هجوم حزب الله المرتقب سيشمل إطلاق صواريخ دقيقة تستهدف قاعدة كريات في تل أبيب ومراكز استخبارات أخرى.

‎وأوضحت أن نتنياهو سيعقد اجتماعا هذا المساء في قبو قاعدة كرياه، سيناقش خلاله مسألة متى يتم إبلاغ المواطنين بهجوم متوقع من لبنان وإيران، وذلك على افتراض وجود معلومات ودليل على النشاط الأولي قبل الرد المتوقع.

‎يشار إلى أن معظم الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء لم تُعقد في القبو، وفقًا لمصادر أمنية.