نتنياهو يتوعد طهران بإنجاز المهمة: إننا قادرون

شفق نيوز/ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بالقضاء على "خطر" إيران، من خلال التعاون مع الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في إسرائيل إنه "على مدى الأشهر الـ 16 الماضية، وجهت إسرائيل ضربة قوية لأذرع إيران الإرهابية، وفي ظل القيادة القوية للرئيس دونالد ترامب وبدعمكم الثابت، ليس لدي شك في إننا قادرون وسننجز المهمة".

وأضاف: "إسرائيل وأمريكا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة تهديد إيران".

وفيما يتعلق بسوريا قال نتنياهو: "إسرائيل ستتصرف لمنع ظهور أي تهديد بالقرب من حدودنا في جنوب غرب سوريا".

وتابع: "إذا كانت هناك اليوم أي قوة في سوريا تعتقد أن إسرائيل ستسمح لقوات معادية أخرى باستخدام سوريا كقاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة كثيرا".