نتنياهو يتوعد حماس: دماؤكم مهدورة

شفق نيوز/ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، حماس بـ"القضاء عليها" واستعادة جميع الرهائن المختطفين في غزة.

ووصف نتنياهو في كلمة مصورة أفراد حماس بأنهم "وحوش" وذلك بعد عملية تبادل جديدة جرت، السبت، وشملت ثلاث رهائن إسرائيليين وأكثر من 180 معتقلا فلسطينيا.

وقال نتنياهو "هؤلاء هم نفس الوحوش الذين ذبحوا مواطنينا وأساءوا معاملة رهائننا. وأقول لهم مرة أخرى: إن دماءهم مهدورة".

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع الرهائن. سنضمن سلامتهم. هذه هي التعليمات التي وجهتها للوفد، بأن يقولوا للوسطاء هذا، ويطالبوهم به".

واستدرك: "لكن إلى جانب ذلك، فإن الرئيس ترامب يتفق معي تماماً: سوف نفعل كل شيء لإعادة جميع الرهائن، ولكن حماس لن تكون هناك. سنقضي على حماس ونعيد رهائننا. هذه التعليمات وهذا ما سيتم".

وكان نتنياهو قال في وقت سابق إن إسرائيل لن تتجاهل مشهد الرهائن الثلاثة وهم في حالة ضعف وهزال أثناء اقتيادهم إلى منصة في غزة وإجبارهم على ما يبدو أنها مقابلة مرتبة مع مسلحين من حركة حماس قبل إطلاق سراحهم.

ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مراسم تسليم الرهائن بأنها مثيرة للاستهجان ووحشية وقال "هكذا تبدو الجريمة ضد الإنسانية".

والرهائن هم أوهاد بن عامي وإلياهو شرابي، وكان قد احتجزهما مسلحون من داخل تجمع بئيري السكني خلال هجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر 2023، وأور ليفي الذي احتُجز في اليوم ذاته بينما كان يحضر مهرجان نوفا الموسيقي.

وتوجه الرهائن برفقة مسلحين صوب منصة أقامتها الحركة وبدت عليهم ملامح الهزال والضعف والشحوب، وكانت حالتهم أسوأ من حالة الرهائن الذين أُفرج عنهم سابقا ضمن اتفاق أُبرم الشهر الماضي.

وعملية التبادل هي الأحدث في سلسلة أعادت حتى الآن 16 رهينة إسرائيلية بالإضافة إلى خمسة تايلانديين خُطفوا خلال هجوم حماس و583 سجينا ومحتجزا فلسطينيا.