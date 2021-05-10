سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نتنياهو يتوعد برد "قوي" على الهجمات الصاروخية من غزة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-10T18:55:37+0000
نتنياهو يتوعد برد "قوي" على الهجمات الصاروخية من غزة

شفق نيوز/ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، برد قوي على الهجمات الصاروخية التي تنطلق من قطاع غزة، متوقعاً استمرار المواجهات لبعض الوقت.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "تعقيبا على الاعتداءات الصاروخية التي شنتها التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة على أراضينا. إسرائيل سترد بقوة كبيرة".

وأضاف "لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا".

​ومنذ أيام تشهد باحات المسجد الأقصى في القدس مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، للمرة الثانية خلال أيام، المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

وأعلنت كانت كتائب القسام وسرايا القدس، اليوم الاثنين، عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

related

طهران تتهم إسرائيل بإغتيال عالم نووي إيراني وتوجه رسالة للمجتمع الدولي

Date: 2020-11-27 15:34:29
طهران تتهم إسرائيل بإغتيال عالم نووي إيراني وتوجه رسالة للمجتمع الدولي

أميركا تحسم أمرها بالعودة للاتفاق النووي وإسرائيل تستعد لـ"ابتزازها"

Date: 2021-05-01 16:46:14
أميركا تحسم أمرها بالعودة للاتفاق النووي وإسرائيل تستعد لـ"ابتزازها"

المتحدث باسم القوات الإيرانية يهدد بـ"إبادة تل أبيب وحيفا" لو ارتكبت إسرائيل خطأ ضد بلاده

Date: 2021-01-27 16:28:08
المتحدث باسم القوات الإيرانية يهدد بـ"إبادة تل أبيب وحيفا" لو ارتكبت إسرائيل خطأ ضد بلاده

دول عربية وإسلامية تتجه نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل

Date: 2020-12-11 10:36:25
دول عربية وإسلامية تتجه نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل

اسرائيل تسمي خمس دول جديدة قد تعلن التطبيع بعد الانتخابات الأمريكية

Date: 2020-10-27 05:25:38
اسرائيل تسمي خمس دول جديدة قد تعلن التطبيع بعد الانتخابات الأمريكية

إسرائيل تعود إلى "سان ريمو" لتغير قواعد الحرب البحرية أمام إيران

Date: 2021-04-21 16:45:30
إسرائيل تعود إلى "سان ريمو" لتغير قواعد الحرب البحرية أمام إيران

لأول مرة .. نتنياهو يلمّح الى زيارة اجراها للسعودية والتقى خلالها بن سلمان

Date: 2021-01-03 05:04:21
لأول مرة .. نتنياهو يلمّح الى زيارة اجراها للسعودية والتقى خلالها بن سلمان

إيران تعتقل جاسوسا إسرائيليا ومجموعة عملاء لدول غربية

Date: 2021-04-05 12:29:41
إيران تعتقل جاسوسا إسرائيليا ومجموعة عملاء لدول غربية