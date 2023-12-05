نتنياهو يتهم حماس بالاعتداء الجنسي على الرهائن.. وبايدن يعلق

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إنه سمع قصصا عن اعتداءات جنسية خلال اجتماع مع الرهائن الذين أعادتهم حماس خلال الفترة الهدنة في غزة، وهو أمر تنفيه الحركة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي "سمعت، وسمعتم أنتم أيضًا، عن اعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب وحشية لا مثيل لها".

وعلى الفور، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إدانة "العنف الجنسي" المرتكب من قبل حماس، بعد الاتهامات بوقوع عمليات اغتصاب وغيرها خلال هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وقال بايدن خلال تجمع انتخابي في بوسطن "لا يمكن للعالم غض النظر عما يحدث. يتعيّن علينا جميعا.. إدانة العنف الجنسي لإرهابيي حماس بقوة ومن دون مواربة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق عوفير جندلمان قد أثار تلك المزاعم، قائلا:" وحوش حماس اغتصبوا أيضا رجالا في السابع من أكتوبر. من قام بهذه الجرائم، ليس مسلما وليس مقاتلا. إنه شيطان ومصيره جهنم وبئس المصير".