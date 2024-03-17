نتنياهو يتحدث عن "صفقة صعبة" لإطلاق سراح 100 رهينة ووقف القتال 6 أسابيع

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن بلاده ستحاول الوصول إلى اتفاق لإطلاق سراح 100 رهينة مقابل وقف القتال لمدة 6 أسابيع.

وأوضح نتنياهو خلال مقابلة مع "سي إن إن"، "الوقت هو الذي سيقرر لكن مطالب حماس الغريبة تجعل من الصفقة أكثر صعوبة، لكننا سنستمر بالمحاولة لأننا نريد عودة الرهائن".

وذكر أن الاتفاق الذي يجري العمل عليه يقضي بإطلاق سراح 100 رهينة مقابل وقف القتال لمدة 6 أسابيع.

وفيما يتعلق بالمطالب بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، قال نتنياهو إن "إجراء الانتخابات من عدمه في إسرائيل قرار للحكومة تقوم به من تلقاء نفسها".

واعتبر أنه "من غير المناسب محاولة استبدال القيادة المنتخبة"، قائلا إنه "إذا أجرينا انتخابات الآن قبل تحقيق النصر في الحرب، سيكون لدينا 6 أشهر على الأقل من الشلل الوطني".

وذكر أن "القرار متروك للإسرائيليين وهو يقرر إجراء الانتخابات بعد انتهاء الحرب".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن تعليقات زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر التي حث فيها على إجراء انتخابات في إسرائيل غير ملائمة على الإطلاق.

ودعا شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي أميركي ومؤيد بارز لإسرائيل، تل أبيب إلى إجراء انتخابات جديدة، قائلا إن نتنياهو "ضل طريقه".

وأعرب بايدن عن دعمه لما أسماه "خطاب شومر الجيد."

كما أعربت الولايات المتحدة أيضا عن مخاوفها بشأن الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي يعيش فيها حوالي 1.4 مليون نازح فلسطيني، ودعمت جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار مقابل عودة الرهائن الإسرائيليين.

ولا يتوقع أن يغادر الوفد الإسرائيلي إلى تلك المحادثات في قطر إلا بعد اجتماعات مجلس الوزراء الأمني ومجلس الحرب مساء الأحد، والذي سيعطيهم توجيهات للمفاوضات.

على الرغم من المحادثات، أوضح نتنياهو يوم الأحد أنه ليس لديه خطط للتراجع عن القتال الذي أودى بالفعل بحياة أكثر من 31 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.