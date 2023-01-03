نتنياهو يتحدث عن دول عربية جديدة على طريق "التطبيع" ويتوعد إيران

شفق نيوز/ تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، في أول جلسة أسبوعية للحكومة الجديدة، ببذل أقصى الجهود لمنع العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، فيما أشار إلى أن ست دول عربية جديدة ستنضم إلى "دول التطبيع" مع بلاده.

وقال نتنياهو، بحسب شبكة "CNN عربية"، خلال الجلسة "في البداية، نحن متحدون في موضوع الأمن، وسنعمل علنا، من موقع قوة، على الساحة الدولية، ضد العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، ليس فقط في المحادثات مع القادة خلف الأبواب المغلقة، ولكن بقوة وعلانية على مستوى الرأي العالمي، الذي يدرك الآن الأخطار الحقيقية، التي تفرضها إيران والنظام الإيراني الذي يقتل مواطنين أبرياء في إيران وخارجها".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا لمنع العودة إلى هذا الاتفاق السيئ، الذي يقود إلى إيران نووية برعاية دولية، كما سنتخذ إجراءات قوية لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وأماكن أخرى ولن ننتظر".

وعن الأوضاع الداخلية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نحن متحدون أيضا فيما يتعلق باستعادة الأمن الشخصي، وتلقينا تفويضًا واضحًا من الشعب لاستعادته، وسوف نتصرف بقوة ضد منتهكي القانون أينما كانوا، من أجل إعادة الأمن الشخصي لكل مواطن إسرائيلي، يهودا وعربا على حد سواء".

وتابع "نحن متحدون فيما يتعلق بتعزيز الحكم وتلقينا تفويضًا واضحًا من الشعب حول ذلك أيضا، ولتحقيق هذه الغاية، سنقوم بإدخال إصلاحات من شأنها زيادة الحوكمة وضمان التوازن الملائم بين السلطات".

واكد نتنياهو "نحن متحدون في مكافحة غلاء المعيشة، سنتخذ إجراءات لتخفيف حدة الوضع بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الذين استوعبوا الزيادات الحادة في الأسعار في العام الماضي. والليلة الماضية، أجريت مناقشة اقتصادية أولية مع وزير المالية، ووزير الاقتصاد والبروفيسور آفي سمحون حول الخطوات العاجلة التي سنتخذها بشأن هذا الموضوع في الأيام المقبلة".

واختتم نتنياهو بالقول " نحن متحدون في توسيع دائرة السلام، التي أنا متأكد من أنها توحد أيضا كل مواطني إسرائيل. كما أننا عازمون على تعميق اتفاقيات السلام القائمة مع ست دول عربية وإضافة اختراقات تاريخية لها مع دول عربية أخرى في المنطقة"، مضيفا "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به وليس لدينا وقت نضيعه".