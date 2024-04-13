نتنياهو وزوجته يتحصنان بمنزل مزود بملجأ مضاد للصواريخ

شفق نيوز/ افادت مصادر صحفية، يوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يقضيان عطلة نهاية الأسبوع، في منزل مزود بملجأ متطور مضاد للصواريخ.

وكتب مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن "نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة الملياردير اليهودي الأميركي سيمون فاليك في القدس".

وأضاف: "هذه فيلا فاخرة، وبحسب التقارير، بها ملجأ متطور مضاد للصواريخ".

يشار إلى أن فاليك يعد أحد أبرز الأثرياء الأميركيين المقربين من نتنياهو، الداعمين له سياسيا وماديا.

وتأتي هذه التطورات وسط تقارير عن ضربة إيرانية محتملة وشيكة على اسرائيل رداً على هجوم إسرائيلي على مقر دبلوماسي إيراني في دمشق قبل أيام.