نتنياهو: نعمل بطريقة منهجية على تفكيك محور الشر وسنغير الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، أن حكومته تعمل بطريقة منهجية على تفكيك ما أسماه "محور الشر"، مشدداً بالقول على إسرائيل ستغير الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز: "نعمل بطريقة منهجية على تفكيك محور الشر، وقلت إننا سنغير الشرق الأوسط فقد دمرنا كتائب حماس وضربنا حزب الله في لبنان وقتلنا نصر الله".

وتابع نتنياهو: "أمس فتح فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط فنظام الأسد انهار بعد 54 عاما من الحكم"، في إشارة منه إلى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وسيطرة المعارضة.

ولفت نتنياهو، إلى أن "محور الشر لم ينته ولكننا نغير الشرق الأوسط ونعزز موقعنا كدولة مركزية في المنطقة"، مبيناً أنه "لا تزال أمامنا تحديات كبيرة ولكن كلي أمل بأن إسرائيل ستبقى إلى الأبد، ونعمل على ضمان أمننا في مواجهة الوضع الجديد في سوريا".