نتنياهو: نسعى لعلاقات مع النظام السوري الجديد ونحذر من نقل الأسلحة لحزب الله

شفق نيوز/ حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القيادة السورية الجديدة من السماح لإيران بترسيخ وجودها أو بنقل السلاح لحزب الله اللبناني، وتوعد بالرد عليها بالقوة.

وقال نتنياهو في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عربية، "نريد إقامة علاقات مع النظام الجديد في سوريا"، مضيفاً أن "نيتنا واضحة بمنع أي تهديد قادم من سوريا ⁧".

وتابع، "إذا سمح النظام الجديد في سوريا لإيران بإعادة تأسيس نفسها أو سمح بنقل الأسلحة إلى حزب الله فسنرد بقوة".وفي شأن آخر، قال نتنياهو إنه "سمح لسلاح الجو باستهداف القدرات الاستراتيجية للجيش السوري".

وفي وقت سابق اليوم قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش دمر ما بين 70 إلى 80% من القدرات العسكرية للنظام السوري السابق، وأنه استكمل الجزء الأساسي من تدمير القدرات الاستراتيجية للجيش السوري.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد قبل يومين حوالى 250 غارة جوية على مختلف أنحاء سوريا "دمّرت أهمّ المواقع العسكرية" في البلاد.