نتنياهو: نستعد لحرب واسعة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أن الجيش قد تلقى تعليمات بالاستعداد لحرب واسعة النطاق في لبنان في حال حدوث أي انتهاك للهدنة.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية، إن "التهديد في الشمال قد تم إزالته"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية في المنطقة قد ساهمت في تقليص هذا التهديد بشكل كبير.

وشدد على أن إسرائيل ستواصل العمل على إقناع "ليس فقط أعدائنا، بل أيضًا سكاننا"، في إشارة إلى المواطنين الإسرائيليين، مؤكدًا أن عودة الحياة إلى طبيعتها ستتم تدريجيًا عندما يشعر المواطنون أن الظروف أصبحت مواتية لذلك.

وأعلن الجيش اللبناني، بوقت سابق من يوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات، من خلال الطلعات الجوية فوق لبنان، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: "بتاريخي 27 و28-11-2024، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق مرات عدة، من خلال الخروق الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة"، مضيفاً أن "قيادة الجيش تتابع هذه الخروق، بالتنسيق مع المراجع المختصة".

وذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 نوفمبر بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، والتي تحولت منذ 23 سبتمبر إلى حرب إسرائيلية مدمرة على لبنان.