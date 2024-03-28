نتنياهو متمسك بغزو رفح ويبعث بوفد إسرائيلي إلى واشنطن

شفق نيوز/ غير مهتم بعاصفة الرفض الدولي والانتقادات والتوترات، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة غزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفد سيزور واشنطن

إلا أنه ورغم ذلك، أبلغ حكومة الحرب بأنه سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث العملية العسكرية بعد أن أدرك خطأ قراره بإلغاء زيارة الوفد لواشنطن، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

فقد أكدت الصحيفة وفقا لمسؤولين، أن معظم الوزراء يعتقدون أنه كان من الخطأ عدم إرسال الوفد في المقام الأول، ويعتقدون أنه يجب إرسال الوفد إلى هناك في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بعدما ألغى نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي مقررة إلى واشنطن، بسبب عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة.

ورأى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط قرار تبناه مجلس الأمن ويدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة "يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الأسرى.

يأتي هذا فيما تحاول الولايات المتحدة منذ أسابيع إثناء إسرائيل عن دخول رفح براً، وقد دعتها مؤخراً إلى بحث خطط بديلة، قد تتضمن اجتياحاً محدوداً لبعض المناطق، شرط تأمين ملاذات للمدنيين النازحين.

فيما أكد نتنياهو أنه ماض بعمليته هذه سواء مع موافقة واشنطن أو من دونها.

كما يأتي بينما يرتقب أن توفد الإدارة الأميركية "جنرالات" أميركيين للقاء قادة إسرائيليين في تل أبيب، من أجل المشاركة في بلورة خطط العملية، وفق ما أفادت قناة "أخبار 13" الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وقف فوري لإطلاق النار

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان أقرّ الاثنين، قراره الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد 4 إخفاقات سابقة.