نتنياهو متعهداً بإسقاط الحكومة الإسرائيلية الجديدة: تعلموا "قول لا" للرئيس الأمريكي

شفق نيوز / تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بالعمل على إسقاط "حكومة التغيير" بأسرع وقت ممكن في حال مصادقة الكنيست على تشكيلها.

وأعرب نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست قبل التصويت على تشكيل "حكومة التغيير"، عن شكوكه في "أهلية رئيسي حزبي (يمينا) نفتالي بينيت و(هناك مستقبل) يائير لابيد، في أداء مهام رئيس الوزراء.

وشكك بتعهد زعيم "يمينا" بـ"الحفاظ على حرية التصرف التامة إزاء إيران"، مبديا في الوقت نفسه مخاوفه من "فعل بينيت عكس ما يقوله، خصوصا أنه ليس لديه الكلمة ولا القدرة ولا يحظى بالثقة".

وأشار نتنياهو، إلى حساسية المرحلة الحالية، خاصة مع العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بالقول "يجب أن يعلم رئيس وزراء قوي لإسرائيل، كيفية أن يقول لا لرئيس الولايات المتحدة في قضايا تهدد أمن البلاد"، متسائلاً في الوقت نفسه "من سيفعل هذا الآن؟".

وأكد نتنياهو، قناعته بأن "الإيرانيين يحتفلون اليوم"، مستدركا بالقول "سنرى كيف سيستطيع لابيد أن يواجه إيران مع بينيت و(رئيس القائمة العربية الموحدة) منصور عباس".