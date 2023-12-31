نتنياهو لا يخطط للاستقالة حتى بعد انتهاء الحرب: هدفي القضاء على حماس

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاحد، أنه لا يخطط للاستقالة، حتى بعد انتهاء الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات نتنياهو للصحفيين في تل أبيب، رغم تراجع شعبيته، والضغوط التي يتعرض لها لبذل جهود أكبر من أجل إعادة أكثر من 100 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

وقال رئيس وزراء إسرائيل: "أخطط للتخلص من حماس، لكنني لن أتخلص من وظيفتي"، عندما سئل عما إذا كان يعتزم التنحي عندما تنتهي الحملة العسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة. وأكد نتنياهو أيضا أنه "لا يزال قويا"، وقال: "خلال السنوات التي قدت فيها إسرائيل، أصبحت الدولة أقوى بكثير".

واعتبر أن قدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع التهديدات المتعددة الجبهات "دليل على ذلك"، رغم اتهامات بالإخفاق تلاحق القيادة العسكرية، خلال هجوم حماس المفاجئ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وتحدث نتنياهو بينما استمرت استطلاعات الرأي في إظهار أنه فقد دعما كبيرا منذ العام الماضي، عندما فاز في انتخابات 2022 بـ32 مقعدا لحزبه الليكود.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" نهاية الأسبوع، أنه إذا أجريت الانتخابات الآن فإن حزب الليكود تحت قيادة نتنياهو سيحصل على 17 مقعدا فقط، مقابل 38 مقعدا لحزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه الوزير بيني غانتس.

وليل السبت تظاهر الآلاف في أنحاء إسرائيل مطالبين بإقالة نتنياهو.

وتجمعت حشود في تل أبيب للاحتجاج على طريقة قيادة رئيس الوزراء لحرب غزة، بينما تجمهر آخرون خارج مقر إقامة نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية شمالي إسرائيل.