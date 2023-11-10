نتنياهو: لا نريد حكم غزة بل القضاء على حماس

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال أو حكم قطاع غزة، لكنه أكد عزمه على القضاء على "حماس".

وقال نتنياهو في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أنه من الواضح كيف يجب أن يكون مستقبل غزة. لن تكون هناك حماس، وعلينا أن ندمر "حماس"، ليس فقط من أجلنا بل من أجل الجميع، من أجل الحضارة ومن أجل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وأضاف أن غزة يجب "نزع سلاحها وتخليصها من المتطرفين وإعادة إعمارها".

وتابع: "كل ذلك قابل للتحقيق. ونحن لا نسعى لغزو غزة أو احتلالها أو حكمها".

وأكد: "في المستقبل المنظور علينا أن نضمن عدم حدوث ذلك مجددا"، في إشارة إلى هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وسبق لنتنياهو أن رفض أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والذين تقول إسرائيل إن عددهم نحو 240 شخصا.

يذكر أن عدد الضحايا في قطاع غزة بلغ منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية أكثر من 10.8 ألف شخص، وعدد الجرحى نحو 27 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في غزة، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.