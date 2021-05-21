نتنياهو: قتلنا أكثر من 200 مخرب بينهم 25 مسؤولا وقادة ميدانيون في حماس

شفق نيوز/ أوجز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة العمليات العسكرية التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة بفلسطين.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده بتل أبيب اليوم: دمرنا جزءا كبيرا من شبكة أنفاق حماس ولا تستطيع حماس أن تستغلها مجددا، مردفا بالقول : لم يكن هناك أي حاجة لعملية برية في غزة.

وأضاف قائلا: هدمنا أكثر من 100 كم من أنفاق حماس، ودمرنا 100 كيلومتر من الأنفاق تحت غزة، معتبرا الجيش الإسرائيلي اكثر جيش حرفية بالعالم

وقال نتنياهو: قتلنا أكثر من 200 مخرب من حركتي حماس والجهاد بينهم 25 مسؤولا وقادة ميدانيون ومن لم تتم تصفيته يعرف أن يدنا طويلة، مشير إلى تدمير العديد من الأبراج والمصانع التي تستخدمها حماس ووجهنا إنذارات للمدنيين.

ونجحت الجهود التي قادتها الدبلوماسية المصرية في التوصل إلى الاتفاق الذي وافقت عليه كل من إسرائيل والحركات الفلسطينية المسلحة.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على وقف إطلاق النار مع حماس، وقال بيان لمجلس الوزراء الإسرائيلي إن هدنة غزة اقترحتها مصر وستكون "متبادلة وغير مشروطة".

بدورها أعلنت حركتا حماس و"الجهاد الإسلامي" الموافقة على هدنة "متبادلة ومتزامنة" مع إسرائيل.

وشنّت إسرائيل، منذ 12 يوما، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 259 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وترد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية، ما تسبب بمقتل أكثر من 12 شخصا وإصابات عديدة.