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نتنياهو عن إيران: وضع اليوم لا يعني سيكون موجودا غدا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-11T20:28:14+0000
نتنياهو عن إيران: وضع اليوم لا يعني سيكون موجودا غدا

شفق نيوز/ علق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على الهجوم المنسوب لإسرائيل الذي استهدف في وقت سابق من يوم الأحد موقع نطنز النووي في إيران.

وقال نتنياهو على ما نقلت عنه قناة "كان" الرسمية: "الكفاح ضد إيران وأذرعها وتسلحها مهمة ضخمة".

وأضاف "الوضع القائم اليوم لا يعني أنه نفس الوضع الذي سيكون موجودا غدا"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع نتنياهو خلال لقائه قادة أجهزة الأمن والاستخبارات الخارجية (الموساد)، وجهاز الأمن العام (شاباك)، والجيش بمناسبة إحياء الذكرى الـ73 لتأسيس إسرائيل: "من الصعب للغاية شرح ما أنجزناه هنا في إسرائيل، في هذا الانتقال من العجز الكامل الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الدول، إلى قوة عالمية تمكنا من صنعها هنا".

وقال: "بالتأكيد قوة إقليمية، ولكن من بعض النواحي أيضا قوة عالمية.. أتمنى أن نستمر جميعا في هذا الطريق، وأن تستمروا في الاحتفاظ بسيف داوود في أيديكم".

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