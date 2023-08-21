نتنياهو عن عمليات قتل الإسرائيليين: هجوم إرهابي ممول ومدعوم من إيران وأتباعها

شفق نيوز/ اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران، بأنها وراء ما وصفها بـ"موجة جديدة من الهجمات الإرهابية" على الإسرائيليين، خلال تفقده موقعا قتلت فيه امرأة بهجوم بالرصاص يشتبه أنه من تنفيذ فلسطينيين قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية، الاثنين.

وقال نتنياهو: "ما يجري يتم بتوجيه خارجي وسنحاسب القتلة ومرسليهم. نحن في ذروة هجوم إرهابي ممول ومدعوم من إيران وأتباعها".

كما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت أن "التغيير الجذري في استهداف الإسرائيليين سببه التمويل الإيراني للمنفذين".

وقال غالانت: "سنتخذ إجراءات لإعادة الأمن لمواطني إسرائيل وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، وتمثل ذلك في زيادة المداهمات العسكرية وهجمات المستوطنين الإسرائيليين وهجمات ينفذها فلسطينيون على إسرائيليين في الشوارع.

والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل امرأة فيما يشتبه أنه هجوم لفلسطينيين بالرصاص قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.