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نتنياهو سيكون أول إسرائيلي يتلقى لقاح كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-09T09:10:54+0000
نتنياهو سيكون أول إسرائيلي يتلقى لقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، أنه سيكون أول مواطن في الدولة يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو: "أنا واثق من لقاح فايزر، وسأكون أول من يتلقى التطعيم لأكون قدوة لباقي الجمهور".

وقال مكتب نتنياهو في بيان صدر عنه إن إسرائيل ستتسلم شحنة أولية تحتوي على نحو 100 ألف تطعيم من لقاح شركة فايزر اليوم الأربعاء.

وأضاف مكتب نتنياهو أنه ستهبط طائرة في مطار بن غوريون في تل أبيب تحمل الشحنة الأولى من اللقاح.

ووافقت شركة فايزر وشريكتها بيونتك الشهر الماضي على إمداد إسرائيل بثمانية ملايين جرعة من اللقاح الذي أصبحت بريطانيا أول دولة تستخدمه بين مواطنيها.

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