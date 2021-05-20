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نتنياهو: أسقطنا طائرة مسيرة إيرانية انطلقت من العراق أو سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-20T13:33:26+0000
نتنياهو: أسقطنا طائرة مسيرة إيرانية انطلقت من العراق أو سوريا

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، أرسلتها إيران من العراق أو سوريا.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، "قبل يومين، أرسلت إيران طائرة بدون طيار مسلحة من العراق أو سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية، وقد اعترضها نظام دفاعنا الصاروخي على الحدود مع الأردن".

واتهم إيران بأنها "الراعي الحقيقي للإرهاب في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، عن إسقاط طائرة حربية مسيرة اقتربت من الحدود في منطقة إميك هامايوت في شمال شرقي البلاد.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية، ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.

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