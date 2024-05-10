نتنياهو ردا على بايدن: الإسرائيليون مستعدون للقتال بأظافرهم

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإسرائيليين مستعدون للقتال "بأظافرهم" في رفض مستتر لتحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من احتمال حجب إمدادات الأسلحة بسبب العملية المزمعة في مدينة رفح في غزة.

وبدأت إسرائيل هذا الأسبوع التحرك الذي تهدد به منذ فترة طويلة ضد رفح بإجلاء بعض المدنيين والقيام بتوغلات محدودة بعد ذلك، وتقول إن الآلاف من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وربما عشرات الرهائن الذين احتجزتهم الحركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، موجودون بين أكثر من مليون فلسطيني نزحوا بسبب الحرب.

وتقول إدارة بايدن إنها لا يمكنها تأييد غزو كبير لرفح في غياب ما تصفها بخطة ذات مصداقية لحماية المدنيين. وتقول إسرائيل إن تحقيق النصر في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر مستحيل دون السيطرة على رفح.

والتزمت حكومة نتنياهو الصمت إزاء تقارير تفيد بأن واشنطن تمنع شحنة من القنابل التي تسقطها الطائرات حتى أعلن بايدن يوم الأربعاء عن هذا الإجراء، قائلا إنه يأتي في إطار تحذير أمريكي للإسرائيليين من “الذهاب إلى رفح”.

وقال نتنياهو دون أن يشير على وجه التحديد إلى الإعلان الأمريكي "إذا كان علينا أن نقف وحدنا، فسنفعل".

وأضاف في بيان مصور "إذا كان لا بد من ذلك، فسنقاتل بأظافرنا.. ولكن لدينا ما هو أكثر بكثير من أظافرنا، فبهذه القوة الروحية، وبعون الرب، سننتصر معا".

لكن نتنياهو عبر في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي عن أمله في أن يتمكن هو وبايدن من تجاوز خلافاتهما إزاء الحرب في غزة.

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع برنامج (دكتور فيل برايم تايم) "كثيرا ما كنا متفقين ولكن كانت بيننا خلافات أيضا. وكنا نتمكن من التغلب عليها".

وأضاف "آمل أن نتمكن من تجاوزها الآن، لكننا سنفعل ما يجب علينا فعله لحماية بلدنا".

وردد عضوان آخران يتمتعان بحق التصويت في حكومة الحرب التعليقات نفسها، وهما وزير الدفاع يوآف جالانت وسلفه المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس، لكن لم يذكر أي منهما صراحة أن أمرا سيصدر باجتياح أعمق لرفح.

وقال جالانت بحسب ما جاء في نص خطاب نشره مكتبه "أتحدث إلى أعداء إسرائيل وكذلك إلى أصدقائنا المقربين. لا يمكن إخضاع دولة إسرائيل… سنتمسك بموقفنا، سنحقق أهدافنا، سنضرب حماس، سنضرب حزب الله، وسنحقق الأمن".

وعبر جانتس عن تقديره لما وصفه الجيش الإسرائيلي بالدعم والإمدادات الأمريكية غير المسبوقة في الحرب.

وكتب على تطبيق إكس “على إسرائيل واجب، فيما يتعلق بالأمن القومي والأخلاق، أن تواصل القتال من أجل إعادة رهائننا وإنهاء تهديد حماس لجنوب إسرائيل.

وأضاف "على الولايات المتحدة واجب أخلاقي واستراتيجي بأن تمد إسرائيل بالأدوات الضرورية لهذه المهمة".

وفي موازاة مع هذا الخلاف العلني، تحاول الولايات المتحدة رعاية محادثات، بوساطة مصرية وقطرية، بين إسرائيل وحماس والتي من شأنها أن تؤدي لإطلاق سراح بعض الرهائن.

وتتعثر المحادثات بسبب مطلب حماس إنهاء الحرب في غزة بينما تريد إسرائيل فقط هدنة مؤقتة. وغادر المفاوضون يوم الخميس أحدث اجتماعاتهم في القاهرة دون التوصل لاتفاق، وقالت إسرائيل إنها ستمضي قدما في عملية رفح المزمعة.

وأكد كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين الأميرال دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة لديها ذخائر كافية لرفح “والعمليات المزمعة الأخرى”.