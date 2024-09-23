نتنياهو: تغيرت موازين القوى وسنوسع عملياتنا في لبنان

شفق نيوز/ تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، معتبراً أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى".

وقال نتنياهو خلال جلسة لتقييم الوضع الأمني عقدها في مقر قيادة سلاح الجو في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "لمن لم يفهم بعد، أود أن أوضح سياسة إسرائيل، نحن لا ننتظر التهديد، بل نسبقه في كل مكان، في كل جبهة، وفي أي وقت".

وتابع: "نحن نقضي على القادة وعلى المخربين، وندمر الصواريخ - وما زال لدينا المزيد لنفعله، من يحاول أن يؤذينا نؤذه أكثر".

وأضاف: "لقد وعدت بتغيير ميزان الأمن وميزان القوى في الشمال، وهذا بالضبط ما نقوم به، نحن ندمر الآلاف من الصواريخ والقذائف الموجهة نحو مدن إسرائيل ومواطنيها".

وأخبر نتنياهو الإسرائيليين بالقول: "إننا نقف أمام أيام صعبة وطويلة" مطالباً الجميع بـ"الانصياع لتنبيهات الجبهة الشعبية" والوقوف سويا "حتى النصر".