نتنياهو: ترامب أعظم صديق لإسرائيل وأدعم خطته لإنهاء حرب غزة

شفق نيوز- واشنطن

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "أعظم صديق لإسرائيل"، معلناً دعمه لخطة ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في كلمة خلال مؤتمر صحفي مع ترامب، تابعته وكالة شفق نيوز "أتقدم بالشكر للرئيس ترامب وهو أعظم صديق لإسرائيل منذ الأزل، وأنا أدعم خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

وأضاف "خطة ترامب ستعيد لنا كل الرهائن وتضمن ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل مرة أخرى"، مؤكداً "نحن قادرون على تحقيق المستحيل عندما نقف مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب".

وأردف "خطتكم تتسم بالنقاط الخمس التي حددتها إسرائيل، وهي تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وتابع نتنياهو "المرحلة التالية من الانسحاب تترافق مع سحب سلاح حماس".

وأوضح "المرحلة التالية من الانسحاب تترافق مع سحب سلاح حماس، وإذا رفضت حماس هذه الخطة فإن إسرائيل سوف تنهي العمل بالخطة".

واعتبر نتنياهو أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطراً على وجود إسرائيل".