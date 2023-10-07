نتنياهو بعد صدمة الهجمات: نخوض حرباً ضروساً ونحاول ردع من يحاولون الانضمام إليها

شق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، سعي حكومته لتأمين حدود إسرائيل مع قطاع غزة بعد الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس، متعهدا بالرد على قطاع غزة، بـ"حرب ضروس"، فيما كشفت مصادر إسرائيلية عن سقوط نحو 800 قتيل وجريح في إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع لحكومته إن "لدينا هدفاً لإعادة الأمن إلى المستوطنات، ونحاول تطهير غلاف غزة، ونحن في حالة حرب واسعة ونحتاج الى الصبر"، متوعداً بـ"الرد على الهجمات التي تم شنها من غزة بحرب ضروس".

وأضاف نتنياهو "سنعزز امن الحدود لردع الاخرين من ارتكاب خطأ الانضمام الى هذه الحرب"، وهي اشارة الى حزب الله اللبناني او فصائل فلسطينية مسلحة تنشط في القطاع أيضا.

من جهتها قالت مصادر إسرائيلية إن "أكثر من 40 قتيلا و750 جريحا سقطوا في التوتر الأمني مع غزة"، فيما كشفت وسائل إعلام أخرى أن "قصفا يجري حاليا على عسقلان من قطاع غزة".

بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريحات اعلامية "نواصل استدعاء قوات الاحتياط على نطاق واسع ونخوض حربا طاحنة".

كما دعا الجيش الإسرائيلي المواطنين الاسرائيليين الى "التزام الملاجئ في البلدات قرب حدود غزة لوجود مسلحين فيها".