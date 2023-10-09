نتنياهو: بدأنا للتو، ردنا على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط

شفق نيوز/ توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن الرد على هجوم حماس سيغيّر الشرق الأوسط، مبيناً أن "حملة بدأت للتو".

وجاء في بيان صادر عن مكتبه أنه نتنياهو تحدث إلى رؤساء بلديات البلدات الحدودية الجنوبية التي تعرضت للهجوم المباغت الذي بدأ السبت. ولم يوضح البيان ماذا يقصد "بالتحديد" نتنياهو.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيان: "ما ستمر به حماس سيكون صعبا وفظيعا. لقد بدأنا للتو حملة الرد".

وأشار إلى أن الأمر سيستغرق وقتا، "وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة القادمة".

وخاطب نتنياهو الإسرائيليين: "الدولة ستقدم كل حجر لمساعدتكم جميعا. أطلب منكم الوقوف بحزم لأننا سنغير الشرق الأوسط، أنا أعانقكم وأعانق السكان، نحن جميعا معكم وسنهزمهم بقوة، الكثير من القوة".

ولم تفق اسرائيل بعد من صدمة هجوم كتائب القسام التابعة لحركة حماس، في هجوم وصف بـ"التاريخي" في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، فيما حصيلة المصابين والقتلى لازالت بارتفاع، مع عدم وجود حصيلة نهائية لعددهم مع الأسرى بيد الفلسطينيين.