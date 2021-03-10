نتنياهو: الموساد اخترق قلب إيران لكشف مخططاتها النووية

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، أن المخابرات الإسرائيلية "الموساد" اخترقت العاصمة الإيرانية طهران للوصول إلى أسرار الملف النووي الإيراني وعرضه على العالم.

وقال نتنياهو في تصريح تداولته وسائل إعلام إسرائيلية وغربية، "سنقوم بأمور أخرى جديدة بهذا الشأن"، لكنه لن يفصح عنها، لافتا إلى التزامه "بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، لتهدد به محيطها والدولة اليهودية".

وأثنى على جهود الجيش الإسرائيلي في "منع التموضع الإيراني بسوريا"، مؤكدا أن "سياسة بلاده تجاه إيران واضحة".

وحذر نتنياهو، إيران من مهاجمة إسرائيل بالقول "سنهجم عليها، أو سنسبقها بالهجوم"، موضحا أن "جهد طهران الأساسي وعدوانها الأساسي موجه من أجل تطوير قواعد ضد إسرائيل، وهناك قواعد عسكرية إيرانية في سوريا موجه ضد بلاده".