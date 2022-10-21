نتحرك في الاتجاه المعاكس.. الأمم المتحدة: المرأة لا زالت تعاني من الكره وسحق حقوقها عالميا

شفق نيوز / كشفت مسؤولة أممية رفيعة، اليوم الجمعة، عن "تواصل سحق" حقوق المرأة و"كره" النساء عالميا، وفيما بينت أن ٧٠% من عمليات السلام لم تشمل أي امرأة، أكدت أننا نتحرك في "الاتجاه المعاكس" بهذا الشأن.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إن "سحق حقوق المرأة وكره النساء المتأصل بعمق، مرتبطان من نواحٍ عديدة بالتحديات العالمية الحالية، من انتشار النزاعات إلى الاعتداءات المتزايدة على حقوق الإنسان".

وأضافت أمينة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن المرأة والسلام والأمن أنه "على الرغم من عقود من الأدلة على أن المساواة بين الجنسين توفر طريقا للسلام المستدام ومنع الصراع، فإننا نتحرك في الاتجاه المعاكس".

وتابعت أمينة "لا يمكننا فصل وضع السلام المحفوف بالمخاطر في عالمنا عن الآثار المدمرة للنظام الأبوي وإسكات أصوات النساء".

وحثت دول العالم على التحدث بصوت عال عن "كراهية النساء حيث إنها تتجلى في الإساءة والتمييز التي تواجهها النساء في الشارع وفي المنزل وفي العمل وكذلك عبر الإنترنت".

وبينت المسؤولة الأممية إنه يجب تحدي "الهياكل والمعايير الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تدعمها (كراهية النساء)".

وكان مجلس الأمن يقيم حالة القرار الذي تبناه في 31 أكتوبر 2000، والذي يطالب بمشاركة متساوية للنساء في مفاوضات السلام، وهو هدف لا يزال بعيدا مثل المساواة بين الجنسين.

وقالت أمينة إنه "بين عامي 1995 و2019، ارتفعت نسبة اتفاقيات السلام التي تتضمن بنود المساواة بين الجنسين من 14% إلى 22%"مبينة أن النساء "يشكلن في المتوسط 13% فقط من المفاوضين و6 %من الوسطاء و6 %من الموقعين في عمليات السلام الرئيسية".

وأشارت أمينة الى أن "70% من عمليات السلام لم تشمل أي امرأة"، مؤكدة أن "مشاركة المرأة في عمليات السلام، وتأثيرها على القرارات التي تؤثر على حياتها، لا تزال متخلفة عن الركب، مما يخلق حاجزا حقيقيا أمام السلام الشامل والدائم والمستدام".

وأكدت أمينة أن "الأمم المتحدة تساعد في الضغط من أجل مشاركة المرأة في صنع السلام"، مشيرة إلى تحقيق هدف 40 % للنساء في الوفود إلى محادثات السلام في السودان وزيادة النساء في لجنة تراقب اتفاق السلام في مالي لعام 2015 من 3- 38 %".

وأوضحت المسؤولة الأممية "يجب أن نبني على هذه الأمثلة، نحن بحاجة إلى تكافؤ كامل بين الجنسين".