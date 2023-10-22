نتانياهو يحذر حزب الله من دخول الحرب: سندمر لبنان بضربات لا يمكن تخيلها

شفق نيوز/ حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، حزب الله اللبناني من فتح جبهة حرب ثانية مع إسرائيل، وقال إن ذلك سيدفع إسرائيل لتنفيذ ضربات مضادة بقوة "لا يمكن تخيلها" ويأتي بدمار و"خراب" على لبنان، وفق رويترز.

وفي نص رسمي لإفادة أدلى بها لقوات خاصة قرب الحدود مع لبنان، قال نتانياهو: "لا يمكن أن أقول لكم الآن ما إذا كان حزب الله سيقرر دخول الحرب بالكامل"، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة حاليا هي بمثابة "التحرك أو موت" بالنسبة لإسرائيل.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي الاشتباكات مع حزب الله في شمال إسرائيل منذ أيام، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن إحدى دباباته قصفت "خلية إرهابية" أطلقت صاروخا موجها مضادا للدبابات من حدود لبنان، على منطقة جبل دوف شمالي البلاد.

وحذر الجيش الإسرائيلي، الأحد، لبنان، من أن حزب الله "يجر البلاد لحرب" مع إسرائيل وفي السابع من أكتوبر، شنت حركة حماس هجوما على مناطق وبلدات إسرائيلية في غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين، بالإضافة إلى خطف حوالي 212 رهينة ونقلهم إلى غزة.

وردا على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على القطاع الفلسطيني المحاصر، مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 4300 شخص، أغلبهم من المدنيين.