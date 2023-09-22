نتانياهو يتحدث عن "قرب" إبرام "اتفاق سلام تاريخي" مع السعودية ويوجه رسالة إلى إيران

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، إن إسرائيل تقترب من اتفاق سلام تاريخي مع السعودية، في حين توعد بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

واضاف نتانياهو في خطاب له أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة "أعتقد أننا تقترب اليوم من تحول أكثر جدية ومن سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، سوف يساهم في إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي ويدفع دولا عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل ويعزز احتمالات السلام مع الفلسطينيين."

وكشف في السياق أن اتفاقات إبراهيم "كانت نقطة تحول وقربت العرب واليهود بعضهم من بعض" مبرزا أن "إسرائيل اليوم تتشاطر مع الكثير من الدول العربية الكثير من المصالح".

وأضاف أن "الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية كانت بمثابة إشارة إلى "فجر عصر جديد من السلام" والآن "أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية".

والسعودية لم تنضمّ إلى اتفاقات إبراهيم التي أقامت بموجبها إسرائيل علاقات مع جارتي المملكة، الإمارات والبحرين قبل أن يلحق بهما المغرب.

في السياق، شدد على أن الفلسطينيين "يمثلون نسبة قليلة من العدد الإجمالي للعرب" وقال "لا ينبغي أن نعطي للفلسطينيين حق النقض في ما يتعلق بالسلام مع دول عربية أخرى.

وتقود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودا حثيثا للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية.

وبينما أوضح أن "معاداة السامية مرفوضة حيثما كانت" لفت إلى أن النظام الإيراني "كان لعنة لشعبه وللمنطقة وللعالم كله".

وقال أيضا "المتعصبون الذين يحكمون إيران سيفعلون ما بوسعهم ليعرقلوا جهود السلام مع السعودية".

وبخصوص سعي إيران لتطوير أسلحة نووية قال نتانياهو "سأفعل ما بوسعي لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".

في ذات الخطاب، تحدث نتانياهو عن الذكاء الاصطناعي وقال إن إسرائيل ستكون من الدول التي تقود ثورة الذكاء الاصطناعي الذي "يوفر مكاسب هائلة ولكنه يضعنا أيضا أمام مخاطر متنوعة".