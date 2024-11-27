نبيه بري: لبنان يبدأ مرحلة جديدة بعد إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم الأربعاء، إن البلاد تبدأ مرحلة جديدة بعد إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي.

وقال بري في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية"، مقدماً شكره لكل من ساهم في وقف إطلاق النار".

ودعا جميع اللبنانيين إلى "العودة إلى أرضهم حتى لو كانت ركاما".

وتابع، "نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه"، داعياً كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة".

وطالب رئيس مجلس النواب اللبنان، بـ"الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية".