أنباء عن هروب "دواعش" من سجن الرقة المركزي

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بهروب عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سجن الرقة المركزي في سوريا.

وذكرت قناة العالم الايرانية، أن عددا من عناصر تنظيم داعش الارهابي هربوا من سجن الرقة المركزي الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشيرة الى اعتقالات طالت عدداً من القضاة العاملين في الجهاز القضائي بمجلس العدالة الاجتماعية في مدينة الرقة.

وكان سجن الرقة المركزي قد شهد في يونيو/ حزيران الماضي ،هروب 3 عناصر من التنظيم بينهم قيادي.

ويضم سجن الرقة المركزي، الآلاف من عناصر تنظيم داعش الارهابي.

وفي 21 كانون الثاني/يناير، أعلنت "قسد" إفشال محاولةٍ لـ"داعش" لتحرير نحو 3 آلاف شخص من أخطر قادته بعد السيطرة على الهجوم الذي نفذه التنظيم داخل سجن غويران ومحيطه في الحسكة.