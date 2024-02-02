مقتل 6 عناصر تابعين للفصائل في قصف جوي على مواقع في سوريا والبنتاغون ينفي أن يكون أمريكيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام ومصادر من داخل سوريا يوم الجمعة، بتعرض مواقع تابعة للفصائل المسلحة في سوريا إلى عمليات قصف كثيف، مشيرة إلى مقتل 6 مسلحين.

وذكرت المصادر أن طائرات "مسيرة" وجهت ضربات مباشرة إلى مواقع تابعة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران في ريف الميادين بسوريا.

واضافت المصادر؛ أن المواقع التي تعرضت للقصف عائدة إلى لواء فاطميون وحركة النجباء العراقية.

وأكدت المصادر؛ أن "طائرات تقصف مواقع في الحيدرية والشبلي في بادية الميادين بريف دير الزور"، مشيرة إلى أن "الغارات على مناطق شرقي سوريا مستمرة منذ ربع ساعة".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 6 من العناصر و4 جرحى تابعين للفصائل المسلحة المدعومة من إيران في عمليات قصف طالت 8 مواقع في سوريا.

وفي غضون ذلك؛ نقلت بوليتيكو الامريكية عن مسؤول في البنتاغون قوله؛ إن "الغارات على مواقع في دير الزور ليست أمريكية".