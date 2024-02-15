أنباء عن انفجار "هائل" قرب العاصمة الايرانية طهران (فيديو)

شفق نيوز/ شوهد انفجار كبير بالقرب من مدينة شهريار الإيرانية القريبة من العاصمة طهران، مساء اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام محلية ولقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين اعلن محافظ مدينة القدس الايرانية وحيد غولي كاني، ان حريقا نشب في احدى شركات تصنيع المواد الكيمياوية في شهر قدس واحدث دوي انفجار ضخم، لافتا الى ان اجراءات فورية تم اتخاذها للسيطرة على الحريق الذي حصل خزانات المواد الكيمياوية التابعة للشركة.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية في تقرير بالفارسية ترجمته وكالة شفق نيوز، عن غولي كاني قوله "إن صوت الانفجار ليس له علاقة بقضايا أمنية ولا يعدو كونه مسألة حريق فق، لافتا الى ان الحريق وقع في خزانات شركة خاصة تنتج المحاليل الكيميائية، ووقع الحادث بسبب تعطل عملية خط الإنتاج.

وأضاف غولي كالي انه بالتنسيق الذي تم في أقصر وقت، دخلت أقسام الإطفاء في قدس وشهريار وفرديس ومحافظة البرز وطهران الكبرى إلى مكان الحادث وتقوم بإطفاء النيران في الصهاريج، مؤكدا انه تمت السيطرة على باقي الحريق عن طريق أجهزة الإطفاء ولم تقع إصابات.

وتابع ان الاضرار اقتصرت على الجانب المالي، مبينا أنه إذا كانت الشركة مؤمّنة سيتم تقديم الدعم اللازم لها.