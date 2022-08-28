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أنباء تتحدث عن طلب سوريا من ايران تجنب مهاجمة إسرائيل من أراضيها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-28T08:41:29+0000
أنباء تتحدث عن طلب سوريا من ايران تجنب مهاجمة إسرائيل من أراضيها

شفق نيوز/ ذكر موقع "آي 24 نيوز" الاسرائيلي نقلا عن مصادر عدة، ان السوريين طلبوا من ايران الامتناع عن شن هجمات على اسرائيل انطلاقا من الاراضي السورية، لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية كبرى.

واستند التقرير الاسرائيلي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ الى مصادر عدة لهذا الخبر، من بينها "مصدر في دمشق" تحدثت إليه صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية.

كما نقل التقرير الاسرائيلي عن المحلل الإيراني قيس قريشي، المقيم في لندن، والذي وصفه بأنه مقرب من الحكومة الإيرانية، بأن قوى حليفة لإيران في المنطقة، عقدت اجتماعا افتراضيا قبل نحو عام ناقشت فيه كيفية الرد على الهجمات التي تشنها اسرائيل في سوريا وتستهدف مواقع ايرانية.

واوضح التقرير ان خبراء عسكريين من سوريا والعراق واليمن وحزب الله اللبناني وقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، شاركوا في الاجتماع الافتراضي عن بعد.

وتابع انه خلال هذا الاجتماع، طلب مسؤولون سوريون من ايران وحلفائها الامتناع عن شن هجمات ضد اسرائيل من الاراضي السورية، وان هذا الموقف جعل القوى في هذا المحور الموالي لايران، القيام بردود تستهدف المواقع الامريكية بدلا من ذلك، وذلك على أمل أن تقوم واشنطن بالضغط على اسرائيل لوقف غاراتها على سوريا.

وقال مسؤولون أمريكيون بارزون لـ"نيويورك تايمز" ان هجوم الطائرات المسيرة على قاعدة التنف الامريكية في سوريا في 15 آب/أغسطس الحالي، كان أكثر تعقيدا مقارنة بالهجمات السابقة، وربما يشكل محاولة ايرانية للرد على هجمات نفذتها اسرائيل.

ولفت التقرير إلى أنه قبل يوم من هجوم التنف، قتل ثلاثة جنود سوريين في غارات اسرائيلية على مدينة طرطوس وقرب دمشق.

ترجمة:وكالة شفق نيوز

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