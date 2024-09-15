نائب إيراني ينتقد اصطحاب الرئيس بزشكيان لـ"صهره" في زيارته الى العراق

شفق نيوز/ اكد ممثل عن اهالي طهران في المجلس الإسلامي الايراني (البرلمان) علي رضا سليمي، اليوم الأحد، أنه في الآونة الأخيرة، أصبح بعض المسؤولين يصطحبون أحيانًا بعض أفراد عائلاتهم في بعض الاجتماعات الرسمية والرحلات الرسمية، لافتا إلى أن هذه المسألة ليست وليدة الآن.

وبحسب تقرير لموقع همشهري أونلاين، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن علي رضا سليمي، ممثل شعب طهران في المجلس الإسلامي، أكد في مذكرة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: أصبح معروفًا مؤخرًا أن بعض المسؤولين في بعض الأحيان يصطحبون في بعض الأحيان. بعض أفراد أسرهم الى اللقاءات الرسمية والرحلات الرسمية التي يقومون بها، في اشارة إلى اصطحاب الرئيس بزشيكان لصهره اثناء زيارته الى العراق.

وأشار سليمي إلى أن "هذه القضية لها تاريخ سابق إلى حد ما، لكنها الآن أصبحت أكثر بروزاً بعض الشيء وأريد أن اذكّر نفسي وبعض السادة المتعلقين بنهج البلاغة أو سيرة أمير المؤمنين (ع) أن أمير المؤمنين أخبر شقيقه عقيل وابنته أنه ليس لهما أي حقوق في بيت المال"، مطالبا رئيس مجلس النواب أن يذكّر الحكومة بهذا الموضوع.

وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي حميد رضا حاج بابائي: "مشكلتنا في البلاد هي أبناء المسؤولين، وعلينا أن نفكر في موضوع هؤلاء".