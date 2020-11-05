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نائب إيراني يربط "هزيمة" ترامب باغتيال سليماني

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-05T20:31:54+0000
نائب إيراني يربط "هزيمة" ترامب باغتيال سليماني

شفق نيوز/ رأى عضو البرلمان الإيراني عن العاصمة طهران، مجتبى رضا زاده، يوم الخميس، أن سبب هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية هو أمره باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

واغتيل سليماني، مطلع يناير /كانون الثاني الماضي، بضربة جوية أمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

ونقلت الصحافة الإيرانية عن النائب رضا زاده قوله في تغريدة عبر "تويتر"، "اغتيال قاسم سليماني سبب هزيمة ترامب".

وأضاف: "أحد أسباب فوز ترامب في انتخابات عام 2016 كان تصويت ولاية ميشيغان، لكن هذه المرة، حشد شيعة ميشيغان، الذين احتجوا علنا على اغتيال الشهيد سليماني في الأشهر القليلة الماضية، ضد ترامب، مما أدى إلى هزيمته في ميشيغان وربما في الانتخابات الأمريكية".

ولم يذكر عضو البرلمان الإيراني أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية لم تعلن بعد.

وتمكن المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بولاية ميشيغان خلال عمليات العد والفرز، يوم أمس الأربعاء.

وارتفع عدد أصوات بايدن في المجمع الانتخابي إلى 264 مقابل 214 لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب، ويحتاج بايدن الآن لستة أصوات فقط من أصوات المجمع الانتخابي ليحسم السباق إلى البيت الأبيض.


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