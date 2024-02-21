نائب أمريكي يؤيد جرائم واشنطن بحق أطفال غزة: يجب قتلهم جميعاً

شفق نيوز/ أثار فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل، يظهر النائب الجمهوري الأمريكي، آندي أوغلز، وهو يجيب على سؤال حول مسؤولية بلاده عن مقتل الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة قائلاً: "يجب قتلهم جميعاً".

وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات أوغلز، مؤكدين أنها تكشف عن حقيقة مشاعر الكثير من مؤيدي إسرائيل"، إذ كتب أحد الأشخاص: "عضو الكونغرس آندي أوغلز هو جاسوس إسرائيلي، ويجب طرده من الكونغرس الأمريكي"، فيما قال آخر: "آندي أوغلز حثالة".

وكتب آخر: "لقد سقطتم واخترتم الجانب المظلم من التاريخ بدعمكم للصهاينة، والآن تقولون يجب أن نقتل كل الفلسطينيين، عار عليكم".

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، قدم أوغلز مشروع قانون يحظر على حملة الجنسيات الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة.

وحمل مشروع القانون اسم "ضمان عدم السماح للمعتدين بالدخول"، أو "قانون غزة" للاختصار.

وقال أوغلز: "في الوقت الذي لا يظهر فيه تهديد الإرهاب بشكل فظيع فحسب، بل يتم تشجيعه وتبريره، من الأهمية بمكان أن نبذل قصارى جهدنا لضمان أمن أمتنا".