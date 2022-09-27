نائب رئيس البرلمان الألماني يشبه أردوغان بـ"فأر صغير" وأنقرة تستدعي السفير

شفق نيوز/ استدعت وزارة الخارجية التركية، يوم الثلاثاء، سفير ألمانيا في أنقرة الثلاثاء للاحتجاج على تصريحات أدلى بها نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني شبه فيها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "فأر مجارير صغير".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية "نندد بأشد العبارات بالتصريحات المهينة التي أدلى بها وولفجانج كوبيكي نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني بشأن رئيسنا (أردوغان) في كلمة ألقاها خلال الحملة الانتخابية لولاية ساكسونيا السفلى".

وأضاف "(كوبيكي) مجرد تماما من الأخلاق والمسؤولية السياسية".

وقال إن مثل هذه "التصريحات غير اللائقة تعطي في الأساس فكرة عن المستوى السياسي والأخلاقي لكوبيكي، وتكشف سوقيته".

وأكد كوبيكي في اتصال مع رويترز إدلائه بهذا التعليق خلال تجمع انتخابي أثناء محاولته لفت الانتباه إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتقلون من تركيا عبر ما يسمى طريق البلقان باتجاه ألمانيا.

وقال كوبيكي "فأر المجارير صغير ولطيف ولكنه في نفس الوقت يظهر أيضا ذكيا وماكرا في قصص الأطفال"، مشيرا إلى فيلم الرسوم المتحركة الشهير (راتاتوي) كمثال لذلك.

وكوبيكي عضو بالبرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال وهو أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وقال كوبيكي إن أردوغان توصل إلى اتفاق جيد لتركيا عندما وافق على الحد من عدد اللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي في عام 2015.

وأضاف "لكن في نفس الوقت يجب أن نلاحظ أن موجة اللاجئين عبر طريق البلقان (من تركيا) تتزايد مرة أخرى، وهو ما يمثل تحديا للسياسة الخارجية والداخلية الألمانية".