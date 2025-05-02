نائب ترامب: لا نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا

شفق نيوز/ أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، عن تشاؤمه حيال قرب انتهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الصراع سيستمر طالما ظلت المواقف على حالها.

وقال فانس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن النزاع "لن ينتهي في أي وقت قريب"، مرجحاً استمرار المواجهة ما لم يتحرك الطرفان نحو تسوية سلمية.

وأضاف: "الكرة الآن في ملعب الروس والأوكرانيين، فكلا الطرفين أصبح على دراية بشروط الآخر للسلام، ويبقى عليهم اتخاذ القرار للتوصل إلى اتفاق يوقف هذا الصراع الوحشي".

وحول فرص التفاوض، شدد فانس على أن الخطوة الأولى نحو الحل تبدأ بتقديم كل طرف مقترحاً واضحاً للسلام، مؤكداً وجود فجوة واسعة بين مطالب الجانبين.

وأوضح أن "المهمة الأساسية للدبلوماسية الآن هي تقريب وجهات النظر، لكن الهوة بين ما يريده الروس وما يطالب به الأوكرانيون لا تزال عميقة".